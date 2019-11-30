مقتل 4 متظاهرين في اشتباكات عنيفة مع الأمن في العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علّق مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق على إعلان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي نيته تقديم استقالة الحكومة لمجلس النواب، مساء الجمعة، مؤكدا على أن الاستقالة لا تعني نهاية الفساد.

وقدم الصدر 7 مقترحات في بيان نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، جاءت كما يلي:

1- أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين وتوضع صناديق الاستفتاء في ساحات الاحتجاج.

2- العمل على تأسيس مجلس مكافحة الفساد يضم نخبة من القضاة الأكفاء وممن يتحلون بالنزاهة والشجاعة لمحاسبة من أفسد ومن سيفسد.

3- أن يختار رئيس الوزراء الجديد كابينته بعيدا كل البعد عن الأحزاب والتكتلات والميليشيات وبعيدا عن المحاصصات الطائفية والحزبية والقومية والفئوية وما شاكلها.

4- تفعيل دور القضاء والابتعاد عن مهاترات البرلمان الذي لا يقل بعض أعضائه فسادا عن الحكومة.

5- أنصح كل من يتعاطف معنا داخل قبة البرلمان لعدم زج نفسه في تشكيل الحكومة إلا بالتصويت مع القناعة وأخذ رأي الشعب بصورة مباشرة وبإشراف مستقل غير فاسد.

6- الاستمرار بالتظاهر السلمي وعدم التراجع والتعامل بحزم مع كل من يتخذ العنف من المتظاهرين أو ضدهم.. وذلك من خلال الجهات الأمنية من الجيش والشرطة حصرا.

7- نرجو من الدول الصديقة وغيرها.. إعطاء الفرصة للعراقيين بتقرير مصيرهم.