نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2019

شاهد في دقيقة.. من هو محمد بن سلمان؟

مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تصريحا للأمير عبدالرحمن بن مساعد أوضح فيها أنه لا يوجد خطأ مطلق أو صواب مطلق في الأزمات والمشاكل.

جاء ذلك في تغريدة للعساكر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر قال فيها: "‘في أي أزمة ومشكلة لا يوجد صواب مطلق وخطأ مطلق، يجب علينا أن نحيط أنفسنا بمن هم أذكى وأفضل منّا حتى نخرج من مشاكلنا‘ سمو الأمير @abdulrahman في حديث مسك".

صفحة مبادرات مسك الخيرية على تويتر، قالت في تغريدة: "سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد في كلمة عن قائِد الإلهام سمو ولي العهد: ’الأمير محمد بن سلمان؛ رجُل إذا قال فعل، ويستحق منّا أن نمضي معه وأن نواكب حركة التطوّر والإلهام‘".

وفي تغريدات منفصلة نقلت مسك على لسان الأمير عبدالرحمن قوله: "الكبر والظُلم؛ أخطر أمراض العصر، وأن تكره قوماً لا يعني ألا تأخذ منهم الصواب.. لغتنا العربية مصدر قوّةٍ لنا، من خلالها نعبّر عن ذواتنا ومشاعرنا، وبها نحصل على حقوقنا".