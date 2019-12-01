نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، الأحد، أن القمة الخليجية المقبلة ستُعقد في 10 ديسمبر/كانون أول الجاري في العاصمة السعودية، الرياض، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الزياني إن القادة الخليجيون سيجتمعون في الرياض في العاشر من ديسمبر/كانون أول الجاري، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة في التاسع من نفس الشهر.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى أن القادة سيناقشون "عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية

والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية"، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.

وأعرب الزياني عن ثقته بأن القمة الـ40 لدول المجلس ستخرج بقرارات "بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس المبارك"، على حد تعبيره.

وكان قد تم الإعلان عن استضافة الرياض للقمة الخليجية، في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، دون الكشف عن موعدها في ذلك الحين.