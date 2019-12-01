محكمة عراقية تصدر أول حكم إعدام بحق ضابط في قتل متظاهرين

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2019

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصدرت محكمة عراقية، الأحد، أول حكم بالإعدام ضد ضابط أمن ذي رتبة كبيرة بتهمة قتل متظاهرين، حسبما قال مصدر في المحكمة العليا لمحافظة واسط لـ CNN.

وقُتل أكثر من 300 شخص وأصيب 15 ألفا آخرين في العراق منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم عن مجلس القضاء الأعلى قوله، في بيان له، إن محكمة استئناف النجف الاتحادية أصدرت مذكرات ضبط قضائية بحق المعتدين على المتظاهرين في المحافظة.

وجاء الحكم بالتزامن مع قبول مجلس النواب العراقي استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي من منصبه، فيما طلب المجلس من رئيس الجمهورية، برهم صالح، تسمية شخصية جديدة لتولي مهام المنصب خلفا لرئيس الحكومة المُستقيل.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقل عراقيون مقطع فيديو قصير، قالوا إنه يرصد لحظة احتفال أمام محكمة واسط بصدور حكم الإعدام بحق الضابط.