العفو الدولية: ارتفاع قتلى احتجاجات إيران الأخيرة إلى 208

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت منظمة العفو الدولية إن عدد قتلى الاحتجاجات الإيرانية، التي بدأت منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني، قد ارتفع إلى 208 أشخاص على الأقل.

وفي بيان لها صدر الاثنين، استشهدت منظمة العفو الدولية بتقارير قالت إنها "موثوق بها" عن حصيلة القتلى، لكنها ترى أيضًا أن العدد الحقيقي من المحتمل أن يكون أعلى من ذلك.

وعلى ذات الوتيرة، قال تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، إن ما بين 180 إلى 450 متظاهرًا ربما يكونوا قد قتلوا، وربما أكثر، وفقًا لجماعات المعارضة ومنظمات حقوقية دولية وصحفيين محليين.

في حين لا يمكن لـ CNN تأكيد أرقام القتلى بشكل مستقل. ولم تصدر الحكومة الإيرانية بعد عدد المتظاهرين القتلى.

وقبل ما يزيد عن نحو أسبوعين اندلعت تظاهرات في مدن إيرانية عدة، احتجاجًا على رفع أسعار الوقود فضتها السلطات بالقوة.