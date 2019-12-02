"قوات سوريا الديمقراطية" تعلن الاتفاق على نشر قوات روسية في شمال سوريا

نشر الاثنين ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية قسد، مساء الأحد، عقد اتفاق مع موسكو لنشر قوات روسية في شمال سوريا، شرقي نهر الفرات.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الكردية مظلوم عبدي، في حسابه على تويتر، مساء الأحد، "تشرفنا باستضافة قائد القوات الروسية العاملة في سوريا العماد ألكساندر تشايكو، لقد كان اجتماعا مثمرا للغاية".

وأضاف عبدي في تغريدته، "اتفقنا على نشر القوات الروسية في كل من عامودة وتل تمر وعين عيسى من أجل أمن واستقرار المنطقة. نتطلع إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لمصلحة بلدينا".

وتقع كافة المناطق التي حددها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية في حدود المنطقة الآمنة التي حددتها تركيا في شمال سوريا.

وتتهم قوات سوريا الديمقراطية، باختراق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الولايات المتحدة، والخاص بتعليق العملية العسكرية التركية في شمال سوريا شرقي نهر الفرات.

وبموجب الاتفاق التركي الأمريكي، فإنه على قوات سوريا الديمقراطية وكافة الفصائل الكردية في المنطقة الآمنة التي حددتها تركيا في عمق الأراضي السورية، أن تنسحب، فيما وقعت تركيا اتفاقًا آخر مع روسيا، في أعقاب العملية العسكرية التركية "نبع السلام"، والتي بدأت في شمال سوريا قبل أشهر.