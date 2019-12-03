العراق يعلن القبض على نائب أبو بكر البغدادي في كركوك

نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2019

ترامب يستقبل الكلب "كونان" بعد مشاركته في مطاردة البغدادي

كل ما قد يجب أن تعرفه عن شقيقة أبوبكر البغدادي واعتقالها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن القبض على نائب زعيم تنظيم داعش السابق، أبو بكر البغدادي، في محافظة كركوك، الثلاثاء.

ونشرت الخلية بيانا أعلنت فيه أن شرطة الحويجة في محافظة كركوك ألقت القبض على الشخص الملقب بـ"أبي خلدون" داخل إحدى الشقق في المدينة.

وأشارت الخلية إلى أن نائب البغدادي كان يحمل أوراقا ثبوتية مزورة باسم "شعلان عبيد"، لافتة إلى أنه كان يشغل سابقا منصب الأمير العسكري بمحافظة صلاح الدين.

خلية الإعلام الأمني ============== وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك ، تتمكن من القاء القبض على... Posted by ‎خلية الإعلام الأمني‎ on Tuesday, December 3, 2019

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مقتل زعيم داعش في عملية عسكرية للقوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب السورية في 29 أكتوبر/شترين أول الماضي.

وأشار ترامب في وقت سابق إلى أن واشنطن تلاحق الرجل الثالث في التنظيم، دون أن يكشف عن هويته، ووصف وضعه آنذاك بـ"الورطة".