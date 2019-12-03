نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2019

لندن، بريطانيا (CNN) – ناقض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحات وزير خارجيته، مايك بومبيو، حول دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمظاهرات التي اندلعت في إيران مؤخرا، مشيرا إلى أنه لا يدعمها، وذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي في العاصمة البريطانية، لندن، الثلاثاء.

وقال ترامب عند سؤاله حول دعمه للمظاهرات في إيران: "لا أود التعليق على ذلك، لكن الجواب لا"، على حد تعبيره.

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي ليناقض ما كتبه بومبيو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الأسبوع الماضي، إذ قال حينها: "كما قلت للشعب الإيراني منذ سنة ونصف، الولايات المتحدة معكم".

وربط وزير الخارجية الأمريكي، تغريدته بأخرى نشرها عام 2018 وقال خلالها للمتظاهرين الإيرانيين: "الولايات المتحدة تسمعكم، وتدعمكم وتقف معكم"، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، شهد لقاء ترامب وماكرون عدة نقاط مثيرة للجدل، إذ اختلف الطرفان حول قضية عودة مقاتلي تنظيم داعش الأوروبيين إلى بلدانهم.

وعند سؤال الرئيس الأمريكي حول ما إذا كانت فرنسا قد التزمت بدورها في عملية إعادة مقاتلي التنظيم إلى أراضيها، أجاب ترامب مازحا عبر توجيه سؤال لماكرون: "هل ترغب ببعض مقاتلي داعش اللطفاء؟ يمكنني أن أعطيك إياهم، بإمكانك اختيار من تشاء منهم".

ورد الرئيس الفرنسي بحزم على الجواب الهزلي لترامب قائلا: "لنتعامل مع القضية بجدية"، لافتا إلى أن الأولوية تكمن بالقضاء على التنظيم وتابع قائلا: "هذه المهمة لم تنته بعد، أأسف لقول ذلك".

وعلى هامش اجتماعات الناتو، طالب ماكرون تركيا بتوضيحات حول صفقة منظومة صواريخ الـ"إس-400" الروسية، متسائلا عن كيفية شراء أنقرة مثل هذه الأسلحة وهي عضو في الحلف.