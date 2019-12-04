نشر الأربعاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية إن رحلات قوافل زيارة العتبات المُقدسة بالعراق قد توقفت إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد أيام من مهاجمة قنصليتها في مدينة النجف جنوبي وسط البلاد.

وأضافت وكالة أنباء فارس، الأربعاء، أن الشركة المركزية لمكاتب خدمات الزيارة في إيران أعلنت وقف الرحلات الدينية المُتوجهة إلى العراق عن طريق البر.

وقال بيان للشركة الإيرانية إنه "نظرًا للاعتبارات الأمنية المُعلنة من جانب المسؤولين المعنيين فقد تم حتى إشعار آخر منع خروج الزوار برًا (إلى العتبات المقدسة في العراق) عن طريق البر".

وبموجب هذه الإجراءات، فإنه تم وقف قوافل الزيارة إلى العراق عبر مؤسسات حكومية مُمثلة في منظمة الحج والزيارة الإيرانية أو بصورة حرة عبر جميع الحدود البرية.

في حين أشارت وكالة أنباء فارس إلى أن معبري مهران وشلمجة سيظل العمل جاريًا بهما لصالح العراقيين والإيرانيين الراغبين في زيارة العراق بصورة فردية.

وفي وقت سابق، تعرضت القنصلية الإيرانية في مدينة النجف إلى هجوم من قبل محتجين، وتعرض بعض مبانيها للاحتراق.

ويشهد العراق احتجاجات منذ شهرين ضد الفساد الحكومي وتردي الخدمات الأساسية، تخللها ترديد شعارات وهتافات مناهضة لإيران وسط انتقادات من قبل المتظاهرين لدور طهران "السلبي" في مجريات الأمور ببلادهم.