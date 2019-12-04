دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده مُستعدة للتفاوض ولم تُغلق الباب أمامها شريطة أن تُرفع العقوبات المفروضة عليها.

وأضاف روحاني، في كلمة له أثناء الملتقى الوطني الـ26 للتأمين والتنمية، الأربعاء، إن إيران تعيش تحت ظروف الحظر دون أن تكون لها يد فيه، وإنما "نتيجة تحريض الصهاينة والدول الرجعية في المنطقة والتنفيذ الجائر من قبل البيت الأبيض"، حسبما أوردت وكالة أنباء إرنا الرسمية.

وقال روحاني إن "الكيان الصهيوني والسعودية والمتطرفين الأمريكيين، خدعوا ترامب مرة أخرى، وأكبر خدعة انطلت عليه تتعلق بالاتفاق النووي، فهؤلاء حرضوا ترامب على الخروج من الاتفاق وتشديد الحظر على إيران، وأوحوا له أن النظام الايراني سيسقط وسيسجل ترامب انتصارًا تاريخيًا ويتبجح أمام العالم بأنه الرئيس الوحيد الذي أسقط إيران بعد 41 عامًا".

ورأى الرئيس الإيراني إن بعض الدول المُوقعة على الاتفاق النووي مع طهران في مارس/أذار 2015 "نقضت العهد"، بينما مازالت إيران مُتمسكة به، حسب قوله.

وفي مايو/أيار 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وتلى ذلك حزمة من العقوبات الأمريكية المتواصلة على طهران، طال بعضها قطاعات حيوية في البلاد، مثل قطاع النفط، إضافة إلى شخصيات مسؤولة وأجهزة، بينها مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي وقوات الحرس الثوري.