نتنياهو: سأدفع نحو الاعتراف الأمريكي بضم "غور الأردن" إلى إسرائيل

القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والمقرر أن يلتقيه في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضم أراضي غور الأردن إلى إسرائيل، مشيرًا في تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى أنه سيدفع نحو الاعتراف الأمريكي بهذه الخطوة.

وغادر نتنياهو إلى لشبونة، صباح الأربعاء، للاجتماع بوزير الخارجية الأمريكي، المتواجد في العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في اجتماعات حلف شمال الأطلنطي ناتو، وكان من المقرر أن يلتقي نتنياهو بومبيو في لندن، لكن السلطات البريطانية اعتذرت عن توفير التأمين الخاص بزيارته لانشغالها بتأمين وفود الناتو.

وتحدث نتنياهو في عدة مناسبات سابقة، عن رغبته في ضم أراضي غور الأردن، الذي يشكل جزءًا من الضفة الغربية وتعتبره معظم الدول في المجتمع الدولي، أراضي فلسطينية محتلة.

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل قبيل مغادرته إلى لشبونة، أنه سيناقش أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي، الملف الإيراني، مكررًا انتقاده لـ6 دول أوروبية أعلنت انضمامها إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا في آلية التبادل التجاري مع إيران، قائلا "تحدثت ضد 6 دول أوروبية، بدلاً من دعم العقوبات الأمريكية، قلصت العقوبات الأمريكية. هذا خاطئ".

وتابع "قلت، وأكررها هنا اليوم، ينبغي أن يخجلوا من أنفسهم. بينما يخاطر الناس بحياتهم ويموتون في شوارع طهران، فإنهم يقدمون الدعم لهذا النظام الاستبدادي. لا ينبغي دعم طغاة طهران الآن، يجب الضغط عليهم".