أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت سفيرة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي كاي بيلي هاتشيسون، في مقابلة تليفزيونية لـCNN، الأربعاء، إن "الناتو لا يريد أن يرى تركيا تدخل في تحالف (بدوام كامل) مع روسيا".

وفي حديثها إلى كريستيان أمانبور من CNN في لندن، قالت السفيرة إن التحالف "قلق للغاية" من شراء تركيا لصواريخ S-400 الروسية، مضيفة أن نظام الدفاع الصاروخي "يمكن أن يسقط طائراتنا من طراز F-35 التي يمتلكها الكثير من دول الناتو".

وتابعت السفيرة الأمريكية أن ذلك يمثل "توترًا في الوقت الحالي" بين دول الناتو، لكنه لا يعني "توقفًا عن التحالف".

وأكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، أن الناتو "لن يسمح لتركيا بشراء طائرات F-35 التي وافقوا بالفعل على شرائها في وقت سابق".

وفي معرض التعليق على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون الموجهة للرئيس ترامب بأن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ليس لديها نفس التعريف للإرهاب، قالت السفيرة هاتشيسون: "نحن لا نعتبر وحدات حماية الشعب الكردية إرهابية. لا أحد في التحالف سيوافق على أي لغة من شأنها أن تقول ذلك "، وأضافت أنه " لا شك أن الأكراد كانوا حلفاء وكانوا مقاتلين رائعين معنا ضد داعش".

واختتمت تعليقها بالتأكيد على أنه "على الرغم من هذه الاختلافات، علينا فقط أن نحاول الحفاظ على تركيا في الناتو. من المهم جدًا أن يبقوا معنا"، على حد قولها.