دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت منى، شقيقة الناشط المصري، علاء عبدالفتاح، على انتقادات نشرتها صحيفة الجمهورية المصرية، بعنوان رئيسي كتب فيه: "اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها"، لافتا إلى "حملة تشويه اعلامية منظمة بقالها أسابيع بدأت ضد ماما وبعدين امتدت لتشملني".

جاء ذلك في تدوينة لمنى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قالت فيه: "بوست جد (وباعتذر أنه طويل) فيه حملة تشويه اعلامية منظمة بقالها أسابيع بدأت ضد ماما وبعدين امتدت لتشملني.. عادة بأتجاهل الحاجات دي، بس بما انها مستمرة وبتكبر بالشكل ده فالواحد مش عارف نهايتها فين. فأنا قررت اني هاشتبك معاها ببوست واحد جد -وأتمنى تساعدوني وتشاركوه - وبعدين مش هاتفاعل تاني معاها أيا كانت التفاصيل.."

وأضافت: "اسمي منى أحمد سيف الاسلام عبد الفتاح حمد.. بنت ليلى وسيف.. وأخت علاء اللي انتو غاويين تحبسوه.. وأنا صغيرة كانت واحدة من صور تمردي على أهلي هو ان أنا كنت مصرة ما اشتبكش خالص مع الشأن العام ومتمسكة بتجاهل المشهد السياسي المصري.. انتو اللي جيبتوا رجلي.. لما فضيتوا اعتصام الشباب المتضامنين مع حركة استقلال القضاء وقبضتوا على أصحابي. وقتها كان أهلي مسافرين وأنا كنت لوحدي وسمعت عالموبايل صوت أصحابي وهم بيزعقوا وبيتقبض عليهم، نزلت ضميت عليهم لأني كنت خايفة العدد يبقى قليل وما يكملوش.."

بوست جد (وباعتذر أنه طويل) فيه حملة تشويه اعلامية منظمة بقالها أسابيع بدأت ضد ماما وبعدين امتدت لتشملني عادة بأتجاهل... Posted by Mona Seif on Tuesday, December 3, 2019

وتابعت قائلة: "بعدها قتلتوا خالد سعيد وهشمتوا وشه وأطلقتوا حملة تشويه قبيحة ضده، كأن تشويهه يبرر أو يلغى تعذيبه وقتله. ناس كتير من سني من بعد اللحظة دي مابقوش قادرين يعملوا أي حاجة غير انهم ينزلولكم ويواجهوكم في الشارع. وأنا من يومها -رغم كل محاولاتي للتمرد على أهلي- عرفت موقعي منكم: أنا ضد كل مسؤول المفروض يبقى بيسعى لحماية المواطنين وضمان حقوقهم لكنه بيختار يفرم حقوقهم وحياتهم كل يوم!.. أنا بأقول المقدمة دي عشان أوضح، ان لما تعملوا حملة مستهدفة تشويهنا وتستندوا لاتهامات النيابة عشان تشوهوا المواطنين اللي بنطالب بحقوقهم فده غير مجدي وفاقد معناه تماما، لأن نفس النيابة دي هي اللي متهمة أخويا دلوقتي برضو بالانتماء إلى جماعة ارهابية، وهي اللي سبق واتهمته بأنه نظم مظاهرة الشورى -رغم ان كل الأطراف عارفة انه ما نظمهاش- وبناءا عليه اتسرق من عمره 5 سنين .. ولسة عمره بيتسرق في سجونكم وأقسامكم.."

وكانت صحيفة الجمهورية قد وجهت انتقادات لمنى وعائلتها واصفة الأم بأنها "كبيرة الكدابين"، في حين وصفت ابناءها، علاء ومنى وسناء بـ"ثلاثي الإجرام".