من هو الشهلابي وكيف تحصل على مكافأة تصل لـ15 مليون دولار لمعلومات عنه؟

نشر الجمعة ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2019

الحرس الثوري الإيراني.. مقاتلون من أجل الحرية أو إرهابيون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عن مكافأة تصل قيمتها لـ15 مليون دولار مقابل معلومات عن مواقع أنشطة عبدالرضا الشهلابي، مسؤول الحرس الثوري الإيراني في اليمن، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة عنه، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية:

من هو الشهلابي؟

عبد الرضا شهلايي قائد رفيع المستوى في قوة القدس وقوات الحرس الثوري الإسلامي في صنعاء باليمن، كما إن لديه تاريخ حافل باستهداف الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.

خطط شهلايي لاغتيالات متعددة بين صفوف قوات التحالف في العراق، كما عمل على تزويد الجماعات الشيعية المتطرفة بالأسلحة والمتفجرات، وخطط لهجوم 20 يناير2007 في كربلاء بالعراق، والذي أسفر عن مقتل خمسة جنود أمريكيين وجرح ثلاثة آخرين.

وبصفته ممولًا وأحد كبار المسئولين بقوات الحرس الثوري الإسلامي، أنفق شهلايي 5 ملايين دولار في عام 2011 لتنفيذ مؤامرة اغتيال السفير السعودي في واشنطن العاصمة، كما خطط لهجمات متتابعة داخل الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

صنفت وزارة الخزانة الأمريكية شهلايي في عامي 2008 و2011 كإرهابي عالمي من نوع خاص (SDGT)، كما صُنف أيضًا بالمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبحرين في عام 2018.

الأسماء المستعارة:

1- عبد الرضا شهلايي

2- حاج يوسف

3- الحاج يوسف

4- الحاج ياسر

5- حاج ياسر

6- يوسف أبو الكرخ

تاريخ ومكان الميلاد:

1957 تقريبًا في إيران

أماكن وجوده:

صنعاء، اليمن

كرمنشاه، إيران

قاعدة مهران العسكرية، محافظة إيلام، إيران

وذكرت الخارجية الأمريكية أنه "إن كانت لديك أية معلومات عن عبد الرضا شهلايي، يرجى الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@rewardsforjustice.net"