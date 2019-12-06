عقوبات أمريكية على عراقيين "موالين لإيران" متهمين بقمع المظاهرات

نشر الجمعة ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين عراقيين ينتمون لمجموعات الحشد الشعبي، متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في حق المتظاهرين العراقيين.

وشملت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، زعيم ميليشيات عصائب الحق العراقية، قيس الخزعلي وشقيقه.

وأضاف ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي، أن أحد العراقيين المعاقبين، قدم رشاوى مالية لمسؤولين عراقيين لقمع المظاهرات المستمرة منذ أوائل شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأوضح في المؤتمر الصحفي، أن الولايات المتحدة لديها أدلة تثبت تورط الحشد الشعبي في قتل المتظاهرين، مشيرًا إلى أن العقوبات لن تتوقف عند هذا الحد، لافتًا إلى أنه ستفرض عقوبات أخرى على مسؤولين عراقيين آخرين خلال الأيام المقبلة بعد ثبوت تورطهم في قمع المتظاهرين في العراق.

وفيما يتعلق بالتدخل الإيراني في الشأن العراقي، قال شينكر إن هناك شخصيات إيرانية تتدخل لرسم سياسات العراق، مضيفًا أن إيران تتدخل بشكل سافر وتدعم قمع المظاهرات.

وأوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، أن بلاده "تريد تقديم الدعم والمشورة والمساعدة للحكومة العراقية من أجل تحقيق الإصلاحات، لتلبية طموحات المتظاهرين".

وطالب الحكومة العراقية بمحاكمة المتهمين في قضايا فساد، وتلبية طموحات المتظاهرين.