دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، الجمعة، رسائل إلى رؤساء، ورؤساء حكومات عدد من الدول، للمطالبة بالمساعدة في معالجة أزمة نقص السيولة التي تشهدها لبنان وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، بما يؤمن استمرارية توافر المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن الحريري أرسل تلك الرسائل إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى رئيسي وزراء إيطاليا والصين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية كبيرة، تفاقمت منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر تشرين الأول الماضي، ودفعت المصارف لفرض قيود على تحويلات وسحب الأموال، كما تعاني البلاد من نقص في توافر العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، أعلن قبل يومين، بدء مشاورات نيابية في قصر الرئاسة في بعبدا للاتفاق على تسمية رئيس الوزراء الجديد، بعد مرور عدة أسابيع على استقالة حكومة الحريري على خلفية الاحتجاجات التي بدأت في 17 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ويطالب المتظاهرون في بيروت ومدن لبنانية أخرى، بإقالة الحكومة اللبنانية وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن نظام المحاصصة السياسية في البلاد، كما يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد.