واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" أن الأخير يدرس ارسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط لتعزيز قدرات الدفاع الجوي بوجه التحركات الإيرانية بما فيها تقارير نقل إيران لصواريخ قصيرة المدى إلى العراق.

وأوضحت المصادر أن أكثر الخيارات الواقعية يتمثل باحتمال ارسال ما بين 4 إلى 7 آلاف جندي امريكي إلى المنطقة، لافتين إلى أن نقل الصواريخ إلى العراق قد يشكل تهديدا للقوات الأمريكية في العراق ويحتمل نقلها لمناطق قد تشكل تهديدا للمملكة العربية السعودية.

وكان مسؤول أمريكي قد صرح لـCNN، الأربعاء أنه وفي الوقت الذي قد تصنف فيه بعض هذه الصواريخ الإيرانية بـ"البالستية"، إلا أن مداها قصير جدا، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أول من نشر تقريرا عن نقل صواريخ إلى العراق، في خبر جاء بعد يوم واحد على تقرير لـCNN أن تقارير استخباراتية جديدة تبرز خطرا إيرانيا محتملا ضد قوات ومصالح أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.