دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تجري مباحثات مع المملكة العربية السعودية، حول الأزمة الخليجية، مؤكدًا في كلمة له في منتدى حوارات المتوسط المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، أن "هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية".

وأضاف وزير الخارجية القطري في كلمته التي نقلتها قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، "انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة مع السعودية".

ويعد ذلك أول اعتراف رسمي من الدوحة فيما يتعلق بما يدور حول اتفاق وشيك للمصالحة الخليجية.

وأشار وزير الخارجية القطري، في تصريحاته إلى أن "الحديث مع السعودية لم يدر عن المطالب الـ13 التعجيزية كشرط لعودة العلاقات مع الدوحة"، معتبرًا أن "المفاوضات تبتعد عنها".

كانت تقارير صحفية تحدثت عن انفراج مرتقب في الأزمة الخليجية على خلفية زيارة "غير معلنة" لوزير الخارجية القطري إلى السعودية، فضلا عن مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في بطولة "خليجي 24" لكرة القدم والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وأعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في تصريحات صحفية، دعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في قمة الرياض لدول مجلس التعاون الخليجي التي ستقام في 12 ديسمبر كانون الأول الجاري.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنت قطع كافة العلاقات السياسية والاقتصادية مع قطر في يونيو حزيران 2017، على خلفية اتهامات للدوحة بتمويل جماعات إرهابية، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار.