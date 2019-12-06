الجبير: كل اليمنيين بما فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن مستقبل اليمن سيشمل كل اليمنيين بما فيهم الحوثين، مؤكدا على الخطر الذي تشكله إيران في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة للجبير بمؤتمر روما، حيث قال: "اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة لنا وتدخل إيران بشؤونه مدمر.. هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن"، لافتا على أن "الحل الوحيد في اليمن سياسي والحوثيون هم من بدأ الحرب وليس نحن".

وأضاف الجبير وفاق لما نقلته الخارجية السعودية: "لابد أن نكون صارمين مع إيران.. إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها.. لا بد من القضاء على أدوات إيران التي تهدد بها المنطقة والعالم."، مؤكدا أنه "لا بد من القضاء على أدوات إيران التي تهدد بها المنطقة والعالم".

وعن الأزمة الخليجية، لفت الجبير إلى توجيه بلاده دعوة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي المزمع عقدها الأسبوع المقبل في العاصمة السعودية، الرياض، مشيرا في الوقت ذاته على ان "تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها".