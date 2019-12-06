"اغتصاب وحرق" فتاة في جازان السعودية يثير تفاعلا والشرطة تعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقاريرا عن حادثة اغتصاب تبعها حرق حتى الموت بحق طالبة في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.

تفاصيل ما حدث وفقا لما تناقله مغردون هو أن "الفتاة مع أختها تم الغدر بهما من قبل إحدى صديقاتهن أثناء ذهابهن لأداء اختبار قياس؛ حيث استدرجتهم إلى شقة بها 4 أشخاص، تم اغتصاب بشرى ثم حرقها حتى ماتت.."

ويتابع مغردون أن أخت الفتاة المغتصبة كذلك "تم اغتصابها وهي ترقد في غيبوبة الآن"، وهي الرواية التي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل.

وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلت على لسان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان قوله: "بالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب، فقد باشرت شرطة جنوب مدينة جازان بتاريخ 1441/3/29 بلاغاً من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقه بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين، وبمعاينة الموقع عُثِر على جثه محترقة بالكامل ومتفحمة، حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها".