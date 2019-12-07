متظاهر لبناني يضرم النار بنفسه في ساحة رياض الصلح

نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أقدم متظاهر لبناني في العقد الخامس من عمره على إضرام النار بنفسه، في ساحة رياض الصلح، خلال الاحتجاجات التي يشهدها لبنان، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية، السبت.

وهدد الرجل بحرق نفسه منذ الصباح تعبيرا عن اليأس بسبب الأوضاع الاقتصادية المرتدية التي تشهدها بلاده، قبل أن يقوم بما هدد به في المساء، وفقا للوكالة.

وتداول مغردون مقطع فيديو يُظهر رجلا يحترق بينما يحاول المتظاهرون إخماد النار وإنقاذ حياته، قبل أن ينجحوا بذلك كما يبدو عليه الوضع في نهاية المقطع.

وأشارت الوكالة إلى أن فرقا من الصليب الأحمر وصلت إلى مكان الحادثة ونقلت المتظاهر إلى أحد المستشفيات، دون الكشف عن مصيره.

يذكر أن لبنان يشهد مظاهرات حاشدة منذ منتصف أكتوبر/تشرين أول الماضي، وتطالب الاحتجاجات بإسقاط النظام ومحاسبة الفاسدين.