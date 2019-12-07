أول تعقيب من الرياض على قتل طالب سعودي شخصين بقاعدة أمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقبت وزارة الخارجية السعودية، على حادث إطلاق النار داخل قاعدة عسكرية في فلوريدا بأمريكا نفذها طالب سعودي مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص (بما فيهم الطالب السعودي) وإصابة 7 آخرين.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: "نعرب عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.. نتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل، ونؤكد أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقا الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير."

وأضاف البيان: "وانطلاقا مما يربط المملكة والولايات المتحدة من علاقات وثيقة واستمرارا لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة".

من جانبه، أكد المتحدث باسم البحرية الأمريكية مقتل شخصين في الحادث بالإضافة إلى مطلق الرصاص، مشيرًا إلى أن قاعدة بينساكولا في فلوريدا لاتزال مغلقة، على خلفية حادث إطلاق الرصاص، في الوقت الذي توفي فيه أحد المصابين متأثرًا بجراحه.