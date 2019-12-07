أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أطلقت سراح الأمريكي شوي وانغ، وهو طالب دراسات عليا بجامعة برينستون، محتجز في إيران منذ 2016 "تحت ذريعة التجسس".

وذكر ترامب، في بيان للبيت الأبيض السبت: "الأولوية القصوى للولايات المتحدة هي سلامة ورفاهية مواطنيها، إن تحرير الأمريكيين المحتجزين أمر ذو أهمية حيوية لإدارتي، وسنواصل العمل بجد لإعادة جميع مواطنينا المحتجزين بصورة غير مشروعة في الخارج".

من جانبه، غرد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، اليوم، قائلا إن الأكاديميين، الإيراني مسعود سليماني، والأمريكي شوي وانغ "سينضمون إلى أسرهم قريبًا".

وألقي القبض على البروفسور سليماني، عالم الخلايا الجذعية الإيراني، من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية لدى هبوطه في شيكاغو في خريف 2018، وفقًا لما ذكرته قناة "برس تي في" الإيرانية.

في حين تم إلقاء القبض على العالم الأمريكي وطالب الدراسات العليا شوي وانغ في 2016 أثناء دراسته الفارسية في إيران، ووجهت إليه اتهامات بالتجسس، حسب بيان صادر عن جامعة برينستون.