نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشعل أحد الأشخاص السعوديين المؤثرين على موقع سناب شات ويُعرف أيضا على أنه رجل أعمال، منصور الرقيبة، موجة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، بعد انتقاده للاختلاط بالعمل في المملكة معتبرا إياه "مثيرا للغرائز" وهو ما عرضه لانتقادات عدة في حين اتفق معه آخرون في وجهة نظره.

ونشر الرقيبة مقطع فيديو انتقد فيه الاختلاط في العمل بين الرجال والنساء ورأى أن هذا الأمر يثير غريزة الطرفين على حد سواء، خصوصا إذا استمر الاختلاط بين الجنسين في العمل لمدة 6 ساعات يوميا.

أثار حديث المؤثر السعودي موجة من الجدل على موقع تويتر وانقسم المغردون بين مؤيد لحديث الرقيبة وبين مهاجم له ومطالبا إياه بالتوجه إلى طبيب نفسي.

وقال أحد المغردين: "انا موظف في مكان مختلط ما اعمم على الجميع كل مكان فيه الصالح والطالح البنت اللي بتفسد بتفسد ب اي مكان والعكس بـ اي مكان متى ماكنت الحرمة محتشمة ما احد يرفع عينه عليها لأنها ارضت ربها قبل ترضي نفسها لغة التعميم والشهوة الحيوانية غير منطقية على الجميع".

وعلق مغرد آخر على حديث المؤثر السعودي قائلا: "أبداً ما اخطأ قال الحق اللي اغلب مشاهير الفلس ما يقدرون يقولونه، قال كلام اغلب الشعب معه فيه، جزاك الله الف خير".

وفيما يلي بعض التغريدات المختلفة على حديث الرقيبة: