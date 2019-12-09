إصابة 6 أشخاص في سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية بالقرب من مطار بغداد

نشر الاثنين ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2019

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصيب 6 من أفراد قوات الأمن العراقية، الاثنين، في سقوط 4 صواريخ على قاعدة عسكرية عراقية بالقرب من مطار بغداد الدولي، وفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي للجيش العراقي.

وفي أعقاب الهجوم، أجرت قوات الأمن العراقية، تفتيشًا في المنطقة وصادرت شاحنة صغيرة بالقرب من القاعدة تحمل منصة إطلاق صواريخ، وفقًا للجيش العراقي.

ولم يوضح البيان أي تفاصيل حول الجهة المشتبه في أنها أطلقت الصواريخ.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدة محافظات عراقيةن احتجاجات عنيفة بدأت في أوائل شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية، ويطالب المتظاهرون بإقالة الحكومة وغجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وبحسب منظمات حقوقية مستقلة، فقد لقي نحو 400 شخص مصرعهم في الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين، فيما تجاوز عدد المصابين نحو 15 ألف مصاب.