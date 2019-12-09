دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت رئاسة الجمهورية في لبنان، مساء الأحد، تأجيل المشاورات النيابية التي كانت مقررة، صباح الاثنين، لاختيار رئيس جديد للحكومة في لبنان خلفا لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، إلى الاثنين المقبل 16 ديسمبر كانون الأول الجاري.

وبحسب بيان رسمي، نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الحكومية، قالت الرئاسة في لبنان، مساء الأحد، إنه "في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناءً على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، وإفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة، التي كانت مقررة غداً إلى الاثنين 16 ديسمبر/كانون الأول".

وكان سمير الخطيب، المطروح اسمه لرئاسة الحكومة في لبنان، أعلن انسحابه من المشاورات بعدما أبلغه مفتي الجمهورية بوجود توافق على تسمية سعد الحريري لتشكيل الوزارة الجديدة.

يأتي هذا فيما شهدت مدن لبنانية، بينها العاصمة بيروت، مسيرات ضمن فعاليات "أحد الاستشارات" الرافضة للاستشارات النيابية المقررة الاثنين لاختيار رئيس الحكومة، بينما يرى المحتجون أن الاختيار يجب أن يكون من قبل الشعب.

وبدأت في 17 أكتوبر تشرين الأول الماضي، مظاهرات احتجاجية في العاصمة بيروت ومدن لبنانية أخرى للمطالبة بإسقاط الحكومة واحتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتواجه لبنان أزمة اقتصادية طاحنة، دفعت رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والذي أعلن استقالته قبل نحو شهر، إلى طلب المساعدة من 8 دول في توفير الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية ومواد الإنتاج الأولية، على خلفية الازمة التي تشهدها البلاد.