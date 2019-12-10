دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أمير قطر، تميم بن حمد، يعتبر من بين القادة الذين تركوا بصمتهم في منطقة الخليج، كونه "شاب ديناميكي".

إشادة أردوغان بأمير قطر جاءت في معرض رده على سؤال وُجه له حول القادة التاريخيين الذين تأثر بشخصيتهم، وذلك خلال مشاركته، الثلاثاء، في برنامج لجامعة بيلكنت بالعاصمة أنقرة، يسمى "كل إنسان عالم بحد ذاته"، حسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول.

وأشار أردوغان إلى أن "هناك قادة تركوا بصمتهم في الحقب الزمنية التي عاشوا فيها، فعلى سبيل المثال، مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك... وفي منطقة الخليج، هناك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فهو شاب وديناميكي، ويقف إلى جانب الدول الفقيرة، أما في أوروبا فلا أجد قائدا بالمعنى الحقيقي حاليًا، فقد كان المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر يتمتع بصفات القيادة وكان صادقا".

من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي إن بلاده مُستعدة لإرسال جنودها إلى ليبيا، موضحًا: "إن طلبت ليبيا منّا جنودًا، فإننا سنلبّي هذا الطلب".

وتعتبر أنقرة من أبرز داعمي حكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس والمعترف بها دوليا. وتلعب طائرات تركية دون طيار، لا سيما طراز بيرقدار، دورًا لافتا خلال الأعمال القتالية الجارية في نطاق طرابلس بين "الوفاق" وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يسعى للسيطرة على العاصمة منذ إبريل/نيسان الماضي.

كما ذكر أردوغان أن علاقاته مع روسيا والولايات المتحدة تتميز بالشفافية والخلو من الأجندات السرية، مُضيفا: "ليست لدينا أجندة سرية مع الرئيس الروسي، وأثق بأننا سنحقق السلام في المنطقة سويا... ولا يوجد لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجندة سرية، حيث يفصح عما يعرفه، والحديث بيننا يتم بكل وضوح".

وقال الرئيس التركي إنه سيسحب قوات بلاده من سوريا بعدما يتم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية، حسب قوله.

وبشأن تعثر مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي، قال أردوغان عن الأوروبيين: "يتحججون بضخامة عدد سكان تركيا، لكن السبب الحقيقي في عدم ضمنا إلى الاتحاد، هو أننا مسلمون".