نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع متداول لـ"متشدد" سعودي يصف إحدى الفتيات بـ"الزانية" ويقوم برميها بحذائه غضبا واسعا عبر موقع تويتر.

وتداول عدد من المغردين مقطع الفيديو الذي يظهر فيه أحد "المتشددين" وهو يصف المرأة التي تكشف عن وجهها بـ"الزانية" بينما كانت إحدى الفتيات تصوره عن بعد.

والتفت الرجل، كما يظهر في الفيديو، نحو الفتاة التي تصوره وضرب مثالا بها عن الفتيات اللواتي يكشفن وجوههن ثم خلع حذاءه وقام برميها به.

ولا يمكن لـCNN التأكد مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل

أثار هذا المقطع غضب رواد موقع تويتر في السعودية وكان وسم "المطوع" ضمن أكثر الأوسمة تداولا في المملكة، الثلاثاء، إذ رأى البعض أنه "مريض نفسي" في حين عبر آخرون عن غضبهم بطرق أخرى.

وأشارت بعض وسائل الإعلام السعودية إلى أن السلطات المحلية ألقت القبض على هذا الشخص، لوم يتسن لـCNN التأكد من صحة هذه المعلومات.

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذا المقطع: