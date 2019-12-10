نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت قناة تليفزيونية محلية إسرائيلية، وصحفيون إسرائيليون، إن الحاخام الأكبر لإسرائيل سابقاً، شلومو عمار، التقى ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى، في العاصمة البحرينية المنامة، الاثنين، في مؤتمر جمع رجال دين من دول عدة من بينها الكويت ولبنان ومصر والأردن.

وشارك في المؤتمر، بحسب القناة الإسرائيلية، رجال دين من دول غير عربية في الشرق الأوسط، كما ظهر في الصور المنشورة عن اللقاء رجال دين من الطائفة الإسلامية الشيعية.

وقال حساب إسرائيل بالعربية التابع للخارجية الإسرائيلية، إن حاخام القدس شلومو عمار، أنهى زيارة للبحرين التقى خلالها بملك البحرين ورجال دين من دول عربية.

وأضاف الحساب أن الحاخام شارك في مؤتمر لحوار الأديان تلبية لدعوة من ملك البحرين، مشيرًا إلى أن الحاخام، في رواياته عن انطباعاته أكد أن "سكان الشرق الأوسط معنيون بالسلام مع اسرائيل وبعلاقات حسنة معها".

وشهدت أنباء لقاء عاهل البحرين، تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.