نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2019

ترامب لأمير قطر عن توسعة العديد: الحمد لله أنها بأموالكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت طريقة استقبال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لرئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، الثلاثاء، ردود فعل عدة على موقع تويتر.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مغردون "ابتسامة" الملك سلمان عند حديثه مع رئيس الوزراء القطري، والذي رآه كثيرون حديثا وديا قبل أن يصافح الأخير عددا من المسؤولين السعوديين الذين كانوا يرافقون الملك سلمان.

وسار رئيس الوزراء القطري إلى جانب العاهل السعودي ثم وقف ليصافح مسؤولين سعوديين وشخصيات عسكرية سعودية في المملكة، وفقا لما بثته القناة الرسمية السعودية.

وشارك الشيخ عبدالله بن ناصر في القمة الخليجية الـ40 بتكليف من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحضر مأدبة الغداء التي أقيمت للرؤساء والزعماء الذين حضروا القمة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأكد الملك سلمان خلال كلمته في القمة أن المنطقة تمر بظروف وتحديات تتطلب تكاتف الجهود من أجل وقف تدخلات إيران والتعاون مع المجتمع الدولي للتعامل بجدية مع برنامج طهران النووي وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية.

وأشار العاهل السعودي إلى أن استضافة السعودية لهذه القمة جاء بناء على طلب من الإمارات التي ترأست أعمال الدورة الـ40 لمجلس التعاون الخليجي.

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذه القضية: