نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2019

عام على قتل جمال خاشقجي.. غموض مستمر وعدالة لم تتحقق بعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات إضافية على القنصل العام السعودي السابق في إسطنبول، محمد العتيبي، على خلفية ضلوعه بخروقات لحقوق الإنسان، وفقا لما أعلنته الوزارة الثلاثاء.

وقالت الخارجية في بيان إعلامي إنها قررت فرض عقوبات إضافية على العتيبي بسبب ضلوعه في "خروقات جسيمة لحقوق الإنسان".

وكان العتيبي القنصل العام في تركيا أثناء عملية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل مبنى القنصلية في 2 أكتوبر/تشرين أول من عام 2018 على يد عدد من ضباط الاستخبارات السعوديين.

وستمنع العقوبات التي فرضتها واشنطن الدبلوماسي السعودي السابق وجميع أفراد عائلته المقربة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "إن عملية قتل جمال خاشقجي، جريمة شنيعة ومرفوضة، إجراؤنا اليوم خطوة إضافية مهمة للرد على مقتل خاشقجي".

يذكر أن واشنطن كانت قد فرضت حزمة عقوبات على العتيبي في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي في ضوء القضية نفسها.