أمير قطر يغيب عن قمة الرياض الخليجية الـ40 ويوفد رئيس الوزراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يترأس رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وفد بلاده في اجتماع القمة الـ40 لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستعقد في وقت لاحق، الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، للمشاركة في اجتماعات القمة، في وقت تتزايد فيه المؤشرات حول مصالحة خليجية مرتقبة، على خلفية إعلان وزير الخارجية القطري عن مفاوضات مع السعودية حول الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017.

وأعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، تكليف أمير قطر لرئيس وزرائه برئاسة وفد بلاده في القمة.

وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، بدأوا الاجتماعات التحضيرية للقمة، الاثنين، وخلال الاجتماع، بحث وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرا لرفعها إلى الدورة الأربعين للتوجيه بشأنها.

وتبحث القمة الخليجية عدداً من الموضوعات والقضايا في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.

وفي 2017 أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها لقطر على خلفية اتهامات للدوحة بتمويل جماعات إرهابية والتدخل في شؤون دول الجوار.