دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن التهديد الإيراني يعتبر بمثابة تهديد للجميع، ولا يختلف عليه أحد في منظومة الخليج.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحفي تطرق لفعاليات قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ 40 التي انعقدت في الرياض الثلاثاء، أن هناك تفاهم بين دول المجلس على أهمية التعامل مع التهديد الإيراني ومواجهته بالطرق الضرورية.

وطالب بن فرحان إيران بضرورة تغيير تصرفاتها في مهاجمة السفن في الخليج وتزويد الميلشيات بالأسلحة وتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار في الدول، حسب قوله.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن جهود أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح والدول الأربع مستمرة في دعم نجاح جهود المفاوضات بشأن أزمة قطر.

وأوضح بن فرحان أن قادة دول مجلس التعاون ناقشوا اليوم العديد من الموضوعات الرامية إلى تحقيق التكامل والترابط بين دول الخليج، مؤكدًا أن "وحدة المنظومة الخليجية ثابتة وقائمة حتى لو شابها بعض الأمور، لكنها لا ترقى إلى أن تقلل من قوتها وتماسكها".

من جانبه، قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: "منذ أن بدأت الأزمة بين قطر والدول الأربع ونحن نمضي قدمًا على محورين، الأول التعامل مع المشكلة، والثاني يتعلق باهتمام قادة الدول بالفصل بين الأعمال اليومية بين دول المجلس في مختلف المجالات وبين المشكلة".

وترأس رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وفد بلاده في اجتماع القمة الـ40 لدول مجلس التعاون الخليجي.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، للمشاركة في اجتماعات القمة، في وقت تتزايد فيه المؤشرات حول مصالحة خليجية مرتقبة، على خلفية إعلان وزير الخارجية القطري عن مفاوضات مع السعودية حول الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017.