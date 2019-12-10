دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الصحفي السعودي، عضوان الأحمري، رئيس تحرير "إندبندنت عربية"، إن قطر عرضت التخلي عن جماعة الإخوان المسلمين ودعم حركات الإسلام السياسي، في معرض حديثه عن مساعي حل الأزمة الخليجية مع الدوحة.

ورأى الأحمري، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، الثلاثاء، أن العرض القطري يعتبر "اعترافا بما نفته مُسبقا"، مُضيفا أنه "من مصلحة قطر العودة للحضن الخليجي - العربي، العزلة مضرة لها"، وذلك في معرض تعليقه على عدم حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لقمة دول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في الرياض الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي، إن جهود أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح والدول الأربع مستمرة في دعم جهود المفاوضات بشأن أزمة قطر، والعمل على نجاحها.

وترأس رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وفد بلاده في اجتماع القمة الـ40 لدول مجلس التعاون الخليجي.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، للمشاركة في اجتماعات القمة، في وقت تتزايد فيه المؤشرات حول مصالحة خليجية مرتقبة، على خلفية إعلان وزير الخارجية القطري عن مفاوضات مع السعودية حول الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017.

وتعد طريقة استقبال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لرئيس الوزراء القطري من أبرز ما لفت الانتباه في القمة الخليجية.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مغردون "ابتسامة" الملك سلمان عند حديثه مع رئيس الوزراء القطري، والذي رآه كثيرون حديثا وديا قبل أن يصافح الأخير عددا من المسؤولين السعوديين الذين كانوا يرافقون الملك سلمان.

وسار رئيس الوزراء القطري إلى جانب العاهل السعودي ثم وقف ليصافح مسؤولين سعوديين وشخصيات عسكرية في المملكة، وفقا لما بثته القناة الرسمية السعودية