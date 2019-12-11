بغياب أمير قطر.. أبرز 5 نقاط في البيان الختامي للقمة الخليجية

أثار حذف الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، لتغريدة علق فيها على صورة تجمع بين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء قطر، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.