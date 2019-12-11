بغياب أمير قطر.. أبرز 5 نقاط في البيان الختامي للقمة الخليجية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقى البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي غاب عنها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الضوء على عدد من الأمور نستعرض لكم فيما يلي أبز 5 نقاط فيه:
1- التكامل العسكري والأمني: تسريع خطوات التكامل العسكري وتعزيز التصنيع الحربي في دول المجلس.
2- الوحدة الاقتصادية: استكمال التشريعات والقرارات لتنفيذ ما تبقى من خطوات التكامل الاقتصادي.
3- التنافسية العالمية: استغلال العلوم والتكنولوجيا المدعومة بالأبحاث لإيجاد حلول للتحديات المشتركة.
4- الشراكات الاستراتيجية: تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.
5- العمل المشترك: الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ كافة خطوات التكامل بين دول المجلس.