بعد تلويح تركيا بها مجددا.. ما أهمية قاعدة "انجرليك" لأمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لوّح مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، الأربعاء، بقاعدة انجرليك التركية التي تستخدمها القوات الأمريكية، في حال فرض مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات على أنقرة.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان جاويش أوغلو، حيث رد على سؤال حول خطوات تركيا في حال اتخاذ الكونغرس قرارا بفرض عقوبات على تركيا، قائلا: "يمكن طرح وضع إنجرليك وكورجيك، وكل شيء، ولا أريد الحديث حول افتراضات لسيناريوات سيئة".

أغلب الخبراء يعتقدون باحتفاظ الولايات المتحدة الأمريكية بـ50 قنبلة "جاذبية" نووية من طراز B-61 التي تعود لحقبة الحرب البادرة، وهي أسلحة تعتبر جزءا من استراتيجية الردع لدى حلف شمال الأطلسي أو ما يُعرف بـ"الناتو".

ويبرز موقع القاعدة الاستراتيجي القريبة القريب من سوريا والبحر الأبيض المتوسط وروسيا جعل لها قيمة عالية وخصوصا لحلف شمال الأطلسي الذي تعتبر تركيا عضوا به.

وليست هذه المرة الأولى التي يصرح فيها مسؤول تركي ملوحا بغلق قاعدة انجرليك أمام القوات الأمريكية، إذ صرح إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان العام 2017 أن لبلاده الحق بإنهاء التواجد الأمريكي بقاعدة انجرليك الجوية، والتي تستخدم في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."

جاء ذلك في مقابلة للمتحدث الرئاسي على قناة 24 التركية وفقا لوكالة أنباء الأناضول حينها، حيث قال: "لدينا الحق دوما، ولكن كما قلت، فلابد من تقييم الظروف، لنا الحق في ذلك كجزء من حقوق السيادة الوطنية."