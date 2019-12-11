نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2019

أمير قطر لـ CNN: نعرف المتطرفين وليس كل من يأتي من خلفية إسلامية إرهابيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار حذف الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، لتغريدة علق فيها على صورة تجمع بين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء قطر، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

التغريدة المحذوفة لشقيق أمير قطر، الشيخ خليفة بن حمد

في التغريدة المحذوفة علق الشيخ خليفة ببيتين شعريين، قال فيهما: "والكبود اللي دبلنا والكبود اللي دهنا *كلها لأجل التميمي ما بدعناها بديعه * إن رضى منهم رضينا وإن زعل منهم زعلنا** له علينـا بيعـة فرقابنـا مثـل الوديعـة".

ولاقت التغريدة بعد ساعة واحدة فقط قبل حذفها نحو 2000 تفاعل.

رئيس وزراء قطر، الشيخ عبدالله بن ناصر، في لقطة خلال القمة الخليجية

ويذكر أن أمير قطر غاب عن حضور القمة الخليجية مثيرا بذلك موجة من التعليقات الرسمية وغير الرسمية، من بينها تعليق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة، قائلا: "أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة، غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول حذف التغريدة هذه: