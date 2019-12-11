نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2019

بين مصر وتركيا واليونان.. من يمتلك القوة البحرية الأكبر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفذت القوات البحرية المصرية عددا من الأنشطة القتالية في البحر المتوسط، الأربعاء، تهدف إلى السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية، في ظل التوتر مع تركيا حول قضية التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط.

ونشرت صفحة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، مقطع فيديو أظهر الأنشطة التي أجرتها القوات البحرية المصرية في المتوسط.

وشهدت هذه الأنشطة مشاركة وحدات قتالية بحرية متنوعة، كان منها حاملة مروحيات ومجموعتها القتالية، كما قامت إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ مضاد للسفن من طراز "هاربر" يصل مداه إلى أكثر من 130 كم.

ويشير المقطع الذي نشره المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إلى أن قوات البحرية المصرية أثبتت كفاءتها بالتعامل مع التقنيات العسكرية الحديثة، بهدف حماية المصالح الاقتصادية للبلاد.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا تزداد حدته بين مصر وتركيا حول قضية التنقيب عن الغاز، إذ تطالب القاهرة أنقرة بوقف أعمال التنقيب لكن الأخيرة تصر على استكمال ما بدأت به وتؤكد على حق قبرص التركية بالغاز الموجود في المنطقة.