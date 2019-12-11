سبب غياب أمير قطر عن القمة الخليجية.. إعلامي قطري يوضح على الجزيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار غياب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، عن حضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي والتي استضافتها العاصمة السعودية، الرياض، تفاعلا واسعا بين من انتقد ومن أيد هذه الخطوة.

الإعلامي القطري، جابر الحرمي، ذهب في تبرير غياب أمير قطر قائلا في مقابلة على قناة الجزيرة: "البعض يتساءل عن غياب أمير قطر عن القمة الخليجية هذه، أمير قطر لا يمثل نفسه هو يمثل شعبه، كيف يمكن أن يذهب إلى قمة وشعبه تحت الحصار؟".

وتابع الحرمي قائلا: "بالتالي عند تصحيح الأوضاع، فقطر لم تغب في يوم ما عن جميع القمم الأربعين التي حدثت رغم ما أصابها خلال العامين الماضيين وبالتالي لابد أن تكون هناك ملامسة للمشاغل التي يتحدث عنها الشعب الخليجي، يعني تحدث الأمين العام اليوم عن المنجزات، نعم نحن لا ننكر أن هناك منجزات وأن هناك مكاسب لكن لماذا أيضا لا يتم الحديث عن الإخفاقات؟ نحن لسنا منظومة مثالية لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى القاري أو على مستوى العالم.."

ويذكر أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قد علق في تغريدة على غياب أمير قطر عن القمة الخليجية، قائلا: "أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة، غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع".