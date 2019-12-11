نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن بلاده تقاتل الإرهاب بالنيابة عن العالم أجمع، وذلك سواء في القتال الذي تخوضه مصر في سيناء أو على الحدود مع الجارة الغربية ليبيا، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل سياسي للازمة الليبية.

وطالب السيسي وفقا لما نشره موقع التلفزيون المصري الرسمي "برد جماعي وحاسم من الدول الافريقية في التعامل مع الارهاب والدول الداعمة له"، وذلك خلال كلمة ألقاها في منتدى اسوان للسلام والتنمية المستدامين في افريقيا، الأربعاء.

وأضاف: "التنمية المستدامة هي السبيل الاهم لمواجهة التحديات التي واجهتها مصر"، مشيرا وأشار إلى "التحرك المصري في مواجهة الارهاب، والذي اتخذ مسارين مختلفين هما مسار التنمية والمسار الأمني".

وأضاف: "القارة الأفريقية تحتاج مقاربة شاملة لمواجهة التحديات التي تواجهها، وأكد أن هناك أمل وتفاؤل رغم التحديات التي تواجه القارة السمراء.. وأن الدول الافريقية تحتاج بنية اساسية قارية للنهوض بالقارة وتحقيق التنمية".