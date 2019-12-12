دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الأنشطة العسكرية التي تجريها القوات المسلحة المصرية في البحر الأبيض المتوسط تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لتبرز بين المغردين فكرة أنها تأتي كرسالة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ومن بين الأمور التي برزت في فيديو الأنشطة العسكرية الذي نشره المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على صفحته في فيسبوك، كان الإعلان عن إطلاق صاروخ مضاد للسفن من غواصة مصرية.

وكان أردوغان قد قال في تصريحات سابقة على قناة TRT التركية إنه لا يمكن لمصر وإسرائيل واليونان وقبرص القيام بأعمال تنقيب في البحر المتوسط دون أخذ إذن تركيا، مشيرا بالقول: "سنقوم بحماية حدودنا البحرية وفق الاتفاقيات الدولية، وبذلك نحمي حقوقنا وحقوق الشطر التركي من قبرص".

ورأى أردوغان أن النطاق الجغرافي لتطبيق مذكرة التفاهم، المُوقعة مع حكومة الوفاق الليبية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، يقع ضمن الحدود المائية لتركيا وليبيا وبات بمقدورهما التصرف فيها، مُشيرًا إلى أنه بموجبها سيعمل الجانبان معًا على البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول العمليات العسكرية المصرية في المتوسط: