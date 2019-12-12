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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لفت أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إلى "حملة منظمة" ضد الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لافتا إلى أنها تأتي "تحت مسميات مختلفة".

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد الشيخ محمد بن زايد وتحت مسميات مختلفة، والحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات تقدم نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح، رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف".

ولم يقدم الوزير الإماراتي أي تفاصيل إضافية عن الحملة أو من يقف خلفها وينظمها.

ويذكر أن الشيخ محمد بن زايد برز مؤخرا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقطع فيديو خلال استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أبوظبي، وعدم انتباهه إلى فتاة صغيرة كانت تحاول السلام عليه، قبل أن ينتشر مقطع فيديو آخر له خلال زيارته للطفلة في منزلها.