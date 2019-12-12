مقتل 11 من مقاتلي الحشد الشعبي في هجومين بالقرب من سامراء في العراق

نشر الخميس ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2019

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فجر انتحاري نفسه في مجموعة تابعة للحشد الشعبي في العراق، الخميس، وقتل 7 من مقاتلي إحدى وحدات الحشد الشعبي في شمال العراق، وفقا لبيان أصدره الجيش العراقي.

وأُصيب ثلاثة مقاتلين آخرين من مجموعات الحشد الشعبي، في الانفجار الانتحاري في موقع عسكري بالقرب من مدينة سامراء.

وبعد نحو ساعة، انفجرت سيارة مفخخة في موقع عسكري آخر تابع للحشد الشعبي، بالقرب من مدينة سامراء وقتلت أربعة مقاتلين، وفقًا لبيان الجيش العراقي.

وأضاف البيان، أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 4 آخرين، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات.

جاء ذلك فيما تستمر الاحتجاجات العنيفة المستمرة منذ أوائل أكتوبر الماضي، للمطالبة بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، واحتجاجا على تردي أوضاع الخدمات الأساسية وسوء الأوضاع الاقتصادية.

وبحسب منظمات حقوقية ومؤسسات حكومية رسمية، لقي ما يزيد عن 400 شخص مصرعهم في الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين، فيما أصيب نحو 15 ألف شخص.