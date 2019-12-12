دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار موضوع تعرض رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم لاعتداء في مقبرة الصليبخات، الثلاثاء، تفاعلا واسعا بين نشطاء كويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلامية الكويتية، فجر السعيد علقت في تغريدة قائلة: "الليلة ما عندهم الا مرزوق الله يعينك يا بوعلي على اللي تراه في التويتر والواتس أب ... للأسف هذا قدرك ومصيرك أن تكون في وجه المدفع ... تصديت لعصابه ودمرتها وأجبرتهم على النحشه.. وعليك أن تتحمل ما سيأتيك فهم في موقع الهجوم لكن انت قوي واكيد قادر عالتصدي لهم اعانك الله".

الباحث الكويتي، مشعل النامي علق قائلا: " إن صح أن أحدهم حاول الاعتداء على الأخ مرزوق الغانم.. فهذا أمر لا يعيبه وإنما يعيب المعتدي الذي تجاوز باعتدائه على القيم والأخلاق التي جبل عليها أهل الكويت".

المحامي الكويتي، ناصر الدويلة علق بالقول: "ما حدث للرئيس مرزوق الغانم في المقبرة امس مرفوض و يجب ان لا تجرفنا الخلافات السياسية عن الالتزام بالأصول و العدالة و لو كان في بلد آخر تجد رئيس البرلمان تتبعه سرية حراسات لكنه في الكويت لم يدفع عنه الاعتداء سوى شقيقه ومحشوم يا ابو علي و ندين الحادث و نسال الله الهداية للجميع".

ويذكر أن الغانم أوضح في سلسلة تغريدات على صفحته بتويتر، ما حدث معه بالاعتداء، لافتا إلى أن "ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات فإنها قديمة ولا تتعلق بما حصل اليوم (الثلاثاء)".