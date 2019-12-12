بين جيشي مصر وتركيا.. لمن تميل كفة القدرات العسكرية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل تصاعد التوتر بين مصر وتركيا على خلفية الاتفاق الذي أبرمته أنقرة مؤخراً مع حكومة الوفاق الليبية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، نرصد لكم مقارنة سريعة بالأرقام بين قدرات الجيشين المصري والتركي، متضمنة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية للبلدين، وفقاً لمؤسسة "غلوبال فاير باور" المختصة بالشؤون العسكرية للدول، بأحدث إحصائية لعام 2019.

التصنيف العالمي

يحتل الجيش المصري المرتبة الـ12 عالمياً، في قائمة أقوى جيوش العالم، لعام 2019، بينما يحتل نظيره التركي المرتبة الـ9 عالمياً من بين 137 دولة، وفيما يلي نقدم لكم مقارنة بين القدرات العسكرية للبلدين.

القوة البشرية

يبلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية 99.413 مليون نسمة، بينهم قرابة 43 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، مقابل عدد سكان يبلغ 81.257 مليون نسمة في تركيا، بينهم قرابة 41 مليون نسمة قوة بشرية متاحة.

عدد الجنود

يصل عدد أفراد الجيش المصري إلى 920 ألف جندي بينهم 440 ألف جندي فاعل و480 ألف جندي في قوات الاحتياط، بينما يبلغ مجمل عدد أفراد الجيش التركي 735 ألف جندي بينهم 355 ألف جندي فاعل و380 ألف جندي في قوات الاحتياط.

القوة الجوية

يمتلك الجيش المصري 1092 طائرة حربية متنوعة، بينها 211 مقاتلة، و341 طائرة هجومية، و59 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 388 طائرة تدريب، و293 مروحية عسكرية منها 46 مروحية هجومية في تفوق بسيط على الجيش التركي الذي يمتلك 1067 طائرة حربية، منها 207 مقاتلة ونفس العدد من الطائرات الهجومية بالإضافة الى 87 طائرة شحن عسكري و289 طائرة تدريب و492 مروحية عسكرية منها 94 مروحية هجومية.

سلاح المدرعات

لدى الجيش المصري أكثر من 2160 دبابة و5735 مدرعة و1000 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 2189 مدفع ميداني، إضافة إلى 1100 راجمة صواريخ، في حين يمتلك نظيره التركي 3200 دبابة و9500 مدرعة بالإضافة الى 1120 مدفع ذاتي الحركة و350 راجمة صواريخ وهنا التفوق لصالح تركيا.

القوة البحرية

في هذا الجانب، يبدو التفوق لصالح مصر التي يضم الأسطول البحري لها قرابة 320 قطعة بحرية منها حاملتي طائرات و7 طرادات، و4 غواصات، إضافة إلى 50 سفينة دورية و9 فرقاطات، بينما تمتلك تركيا قرابة 194 قطعة بحرية منها 16 فرقاطة و10 طرادات و12 غواصة إضافة لـ34 سفينة دورية و11 سفينة متخصصة بالألغام.

ميزانية الدفاع

تصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 4.4 مليار دولار مقابل 8,600 مليار دولار سنوياً ميزانية الدفاع التركية، في تفوق واضح وكبير لصالح أنقرة في هذا الجانب.

وننوه هنا إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دوراً كبيراً في تحديد قدرات الجيوش.