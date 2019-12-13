نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

حفتر لـCNN: لن نتعاون مع أي عمل عسكري أوروبي بليبيا ويجب رفع الحظر عن الجيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا والتي يطلق عليها اسم الجيش الوطني الليبي، عن بدء ما وصفها بـ"المعركة الحاسمة" على العاصمة الليبية، طرابلس.

جاء ذلك في كلمة متلفزة، مساء الخميس، وقال فيها حفتر: "إلى جميع الوحدات العسكرية في محاور العاصمة، دقت ساعة الصفر، ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون وأصبحت وكرا للمجرمين.."

وأضاف: "اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لتكسروا قيدها وتفكوا أسرها.. تقدموا الآن، تقدموا الآن، كل إلى هدفه المعلوم لتحطم القيود وتنصروا المظلوم واوصيكم باحترام حرمات البيوت والممتلكات الخاصة والعامة ومراعاة قواعد الاشتباك ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

ويذكر أن إعلان حفتر هذا يأتي في الوقت الذي تشهد فيه منطقة جنوب وجنوب شرق البحر الأبيض المتوسط حالة توتر بعد إعلان تركيا توقيع اتفاقية مع حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، وتأتي بعد ساعات على تقديم أنقرة بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة فايز السراج والخاصة بترسيم مناطق النفوذ البحري في شرق المتوسط، وذلك على الرغم من اعتراض مصر واليونان وقبرص.

ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، الخميس، عن مصادر دبلوماسية تركية، أن "أنقرة تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة بغية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا".