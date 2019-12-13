فائر السراج ببيان ردا على حفتر: لا ساعة الصفر سوى صفر الاوهام

نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

حفتر لـCNN: لن نتعاون مع أي عمل عسكري أوروبي بليبيا ويجب رفع الحظر عن الجيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، على المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا التي تعرف باسم الجيش الوطني الليبي وإعلان الأخير عن بدء عمليات حاسمة "لتطهير العاصمة طرابلس" وأن ساعة الصفر قد بدأت.

وقال السراج في بيان ألقاه وفقا لما نشرته صفحة حكومة الوفاق على فيسبوك: "أيها الاحرار، لا تصدقوا أكاذيب الواهمين وصفحاتهم وإشاعاتهم، فلا ساعة صفر سوى صفر الأوهام و لا سيطرة ولا اقتحام لطرابلس وأحيائها، وأدعوكم جميعا للالتفاف حول مشروع الدولة المدنية.."

وكان حفتر قد أعلن عن بدء العمليات، مساء الخميس، في خطاب متلفز قال فيه: "إلى جميع الوحدات العسكرية في محاور العاصمة، دقت ساعة الصفر، ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون وأصبحت وكرا للمجرمين.."

وأضاف: "اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لتكسروا قيدها وتفكوا أسرها.. تقدموا الآن، تقدموا الآن، كل إلى هدفه المعلوم لتحطم القيود وتنصروا المظلوم واوصيكم باحترام حرمات البيوت والممتلكات الخاصة والعامة ومراعاة قواعد الاشتباك ومبادئ القانون الدولي الإنساني".