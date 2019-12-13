السعودية: وفاة 3 وإصابة 21 بحريق في سجن الملز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، مساء الخميس، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في حريق شب في سجن الملز في العاصمة، الرياض.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المديرية العامة للسجون، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال: "عند الساعة الخامسة من فجر اليوم الخميس 15 / 4 / 1441هـ تعرض الجناح رقم (7) بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق، حيث تم على الفور مباشرة الحادثة وإخلاء النزلاء منه وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية".

واضاف المتحدث: "تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، حيث نتج عن ذلك وفاة (3) وإصابة (21) من نزلاء الجناح".

وأكد اللواء أيوب بن حجاب بن نحيت، وفقا للوكالة السعودية على أنه "تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله"ز