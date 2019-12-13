دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد محمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، نشر مقطع فيديو لرسالة موجهة إلى حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، من مواطن قاطن في الضاحية الجنوبية في لبنان.

جاء ذلك في تغريدة للسفير السعودي على صفحته بتويتر، حيث علق على الفيديو قائلا: "تساؤلات حكيمة لأهل الحكمة اليمانية من مواطن عربي من الضاحية في بيروت أفنى عمره وأسرته في خدمة حزب الله!"

وفي التعليق ذاته أضاف آل جابر: " يتساءل: هل تريد يا حسن ان نحارب الكون كله؟ فيما إيران تفاوض على دمنا ولا يسقط لها شاب واحد! لماذا تهاجم السعودية والخليج وهي من دعمنا وبلسم جروحنا ومنحت ابناءنا فرص العمل؟".

ويذكر أن مقطع الفيديو الذي أعاد السفير السعودي نشره، بث على قناة المستقبل اللبنانية، حيث يقرأ المذيع "رسالة إلى نصرالله"، ولا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ نشره او السياق الذي أدرج فيه.