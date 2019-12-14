نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، السبت، حقيقة تغريدة منسوبة له تضمنت وصفا للشعب السعودي بـ"الفاشل"، مؤكدا أنها ليست له.

وبعد تداول تغريدة نسبت له وتضمنت كلمات جاء فيها: "الشعب السعودي لا يعرف إلا النقد والتنظير على الشعوب شعب فاشل لا يستطيع صناعة فرشاة أسنان.. ينتقد صناعة دولة سبقته بعشرات السنين. حقيقة يجب إدراكها.."، أكد خلفان أن التغريدة ليست له.

وكتب نائب رئيس شرطة دبي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "فقط للعلم هذه ليست تغريدة لي.. الشعب السعودي غي القلب والعين وفي الفؤاد واخوان نورة معروف عنهم الذكاء والفطنة... كيف لا وهم أصل العرب".

واتهم خلفان من وصفهم بـ"حشد عزمي بشارة" بالوقوف خلف هذه التغريدة، مشيرا إلى أن هؤلاء يريدون الزج باسمه مع من "يعزون عليه"، ثم نشر صورة لخبر يُشير إلى أنه من نشر التغريدة ثم قام بحذفها.

وعلق نائب رئيس شرطة دبي على هذه الصورة قائلا: "سخافات جماعة عزمي لن تنتهي.. توقفنا عنهم حشمة لدعوة كريمة.. لكن النذل عمره ما يصبر عن اساليبة الخسيسية".، على حد تعبيره.